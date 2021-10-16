Диетолог предупредила, что частое употребление креветок опасно для здоровья

Специалист посоветовала употреблять креветки не чаще одного раза в неделю. Фото: Рixabay

Специалист посоветовала употреблять креветки не чаще одного раза в неделю. Фото: Рixabay

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что частое употребление креветок может навредить здоровью из-за большого содержания холестерина.

Одновременно с этим специалист признала, что креветки, с одной стороны, являются полезным продуктом. В них содержатся полезные жиры, много белка и астаксантин — мощный антиоксидант. Однако, из-за того, что креветки привозят издалека, есть большая опасность отравления. Кроме того, они содержат много холестерина и соли тяжелых металлов, что представляет опасность для здоровья, передает радиостанция «Говорит Москва».

Специалист посоветовала покупать креветки без черно-зеленых пятен и употреблять их не чаще одного раза в неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые рассказали о диете, которая помогает при опасных заболеваниях.