Диетолог предупредила, что частое употребление креветок опасно для здоровья

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что частое употребление креветок может навредить здоровью из-за большого содержания холестерина.
Одновременно с этим специалист признала, что креветки, с одной стороны, являются полезным продуктом. В них содержатся полезные жиры, много белка и астаксантин — мощный антиоксидант. Однако, из-за того, что креветки привозят издалека, есть большая опасность отравления. Кроме того, они содержат много холестерина и соли тяжелых металлов, что представляет опасность для здоровья, передает радиостанция «Говорит Москва».
Специалист посоветовала покупать креветки без черно-зеленых пятен и употреблять их не чаще одного раза в неделю.
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