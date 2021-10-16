Диетолог предупредила, что частое употребление креветок опасно для здоровья

Креветки. Фото: Рixabay
Специалист посоветовала употреблять креветки не чаще одного раза в неделю. Фото: Рixabay

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что частое употребление креветок может навредить здоровью из-за большого содержания холестерина.

Одновременно с этим специалист признала, что креветки, с одной стороны, являются полезным продуктом. В них содержатся полезные жиры, много белка и астаксантин — мощный антиоксидант. Однако, из-за того, что креветки привозят издалека, есть большая опасность отравления. Кроме того, они содержат много холестерина и соли тяжелых металлов, что представляет опасность для здоровья, передает радиостанция «Говорит Москва».

Специалист посоветовала покупать креветки без черно-зеленых пятен и употреблять их не чаще одного раза в неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые рассказали о диете, которая помогает при опасных заболеваниях.

здоровье креветки холестерин


 

Новости партнеров
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Перевозивший Собчак водитель
Перевозивший Собчак водитель "Мерседеса" признал вину в смертельной аварии
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог предупредила, что частое употребление креветок опасно для здоровья
В первом тизере фильма «Флэш» показали Бэтмена
Мясников рассказал о правилах лечения коронавируса
Бананы и шпинат советуют есть при дефиците магния в организме
В Индии не менее 18 человек погибли из-за оползней и проливных дождей
Актриса Пересильд и режиссер Шипенко возвращаются с МКС на Землю
Вышел второй русский трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
В аэропорту Пулково ночью задержали четыре самолета