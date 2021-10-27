Смольный профинансирует реконструкцию «Мюзик-Холла»

Смольный профинансирует реконструкцию &#171;Мюзик-Холла&#187;
В бюджете Петербурга будут предусмотрены средства для реконструкции «Мюзик-Холла». Фото: Google.Map

Смольный профинансирует реконструкцию здания «Мюзик-Холла» и капитальный ремонт 27 учреждений культуры. Об этом рассказал губернатор петербурга Александр Беглов на заседании Заксобрания в среду, 27 октября.

По его словам, в рамках Адресной инвестиционной программы на строительство и реконструкцию объектов культуры планируют направить 21,4 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего на капремонт учреждений культуры Петербург выделит 6,6 млрд рублей. В программу вошли Музей театрального искусства, Музей истории города, Музей городской скульптуры и Музей Суворова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на благоустройство Петербурга в ближайшие три года потратят больше 20 миллиардов.

Александр Беглов мюзик-холл новости СПб


 

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