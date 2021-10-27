На благоустройство Петербурга в ближайшие три года потратят больше 20 миллиардов

На благоустройство Петербурга в ближайшие три года потратят больше 20 миллиардов
Город закладывает финансирование на обустройство более 150 общественных пространств. Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

В 2022-2024 годах Петербург направит на благоустройство свыше 20 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов на заседании Заксобрания в среду, 27 октября.

По его словам, в планах — создать больше 150 общественных пространств. В частности, Пейзажный парк, парк Авиаторов, Бестужевский сад, Молодежный сквер, парк Героев-Пожарных. Комфортную городскую среду хотят создать и на набережной реки Карповки.

На создание и восстановление фонтанов будет выделено 2,5 млрд рублей. Специалисты обновят комплексы на Московской площади, площади Ленина, в Александровском саду и на набережной реки Карповки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург сможет реализовать масштабную программу развития за три триллиона рублей.

Александр Беглов новости СПб экономика


 

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