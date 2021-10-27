Беглов: Петербург сможет реализовать масштабную программу развития за 3 триллиона

Беглов: Петербург сможет реализовать масштабную программу развития за 3 триллиона
Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что многие годы расходы развития Северной столицы практически не росли. Фото: администрация Санкт-Петербурга

На протяжении трехлетнего периода ожидается по 10% ежегодной прибавки собственных доходов Северной солицы. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов на заседании Заксобрания в среду, 27 октября.

Так, в 2024 году доходы города вырастут в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. Общий объем расходов за трехлетний период составит 3 трлн рублей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, градоначальник подчеркнул, что, имея столь значимую финансовую базу, город может реализовать масштабную программу развития для достижения национальных целей, заданных президентом России.

В проекте бюджета на 2022 год, который представил Беглов, на программу развития будет направлено более 20% от всех расходов бюджета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов назвал главные задачи Петербурга на ближайшие три года.

Александр Беглов засобрание новости СПб


 

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