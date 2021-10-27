Беглов назвал главные задачи Петербурга на ближайшие три года

В Законодательном собрании проходит рассмотрение проекта бюджета города на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов. Губернатор Александр Беглов рассказал о задачах города, на решение которых нацелен главный финансовый документ Петербурга.

Об этом стало известно 27 октября. По его словам, Смольный поставил в приоритет решение следующих задач – противостояние пандемии COVID-19, ускоренный экономический рост, решение застарелых городских проблем.

Беглов также подчеркнул неизменность ранее взятых стратегических направлений развития Северной столицы: комфортный, социальный, умный и открытый город.

Доходная часть городского бюджета на предстоящий год составит 874,3 млрд рублей, расходная часть – 918,1 млрд рублей, плановый дефицит – 43,8 млрд рублей, что составляет 5,2% от объема собственных доходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов попросил петербуржцев прививаться во время «каникул». С 30 октября по 7 ноября в городе вводятся нерабочие дни в связи с ростом заболеваемости COVID-19.