Беглов попросил петербуржцев прививаться во время нерабочих дней

Власти Северной столицы вынуждены были ввести в городе нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Губернатор Александр Беглов попросил горожан провести это время с пользой.

По его словам, «каникулы» уж точно не следует тратить на походы в магазины и рестораны. Глава города напомнил, что на время нерабочих дней вводится локдаун.

Градоначальник отметил в телеэфире «России-24», что свободная неделя дается россиянам для того, чтобы те успели отложить все дела и вакцинироваться от коронавируса тем, кто еще не успел сделать этого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга пообещали не продлевать ограничения для бизнеса после нерабочих дней.