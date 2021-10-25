Власти Петербурга пообещали не продлевать ограничения для бизнеса после нерабочих дней

Власти Петербурга пообещали не продлевать ограничения для бизнеса после нерабочих дней
Правительство Петербурга не видит причин для дальнейшего продления ограничений. Фото: "ВКонтакте"

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский сегодня, в понедельник, 25 октября, на совещании с представителями власти и бизнеса о работе в период объявленных нерабочих дней заявил, что правительство Петербурга не видит причин для дальнейшего продления ограничений.

Первый зампредседателя Комитета по промышленной политике Александр Ситов также рассказал, что в повестке Северной столицы «не стоит продление сроков ограничительных мер». Он выразил надежду на активность, которую петербуржцы проявят в прививочной кампании. Об этом сообщают «Ведомости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торговые центры в Северной столице будут работать в период выходных дней, поскольку в них развернуты пункты вакцинации, аптеки и продовольственные магазины. Предполагается, что QR-коды на входе в торговые центры будут проверяться выборочно.

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