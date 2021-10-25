Власти Петербурга пообещали не продлевать ограничения для бизнеса после нерабочих дней

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский сегодня, в понедельник, 25 октября, на совещании с представителями власти и бизнеса о работе в период объявленных нерабочих дней заявил, что правительство Петербурга не видит причин для дальнейшего продления ограничений.
Первый зампредседателя Комитета по промышленной политике Александр Ситов также рассказал, что в повестке Северной столицы «не стоит продление сроков ограничительных мер». Он выразил надежду на активность, которую петербуржцы проявят в прививочной кампании. Об этом сообщают «Ведомости».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торговые центры в Северной столице будут работать в период выходных дней, поскольку в них развернуты пункты вакцинации, аптеки и продовольственные магазины. Предполагается, что QR-коды на входе в торговые центры будут проверяться выборочно.