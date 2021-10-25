Торговые центры Петербурга продолжат работать во время локдауна

Торговые центры в Северной столице будут работать в период выходных дней, поскольку в них развернуты пункты вакцинации, аптеки и продовольственные магазины.

Так, с 30 октября по 7 ноября огромное количество точек общепита, торговые островки, а также магазины закроются, так как им будет запрещено работать, заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Предполагается, что QR-коды на входе в торговые центры будут проверяться выборочно.

Напомним, президент РФ подписал указ о введении нерабочих дней. Такое решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан РФ.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 2 693 случая заражения коронавирусом. Город занял третье место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Побороть болезнь не смогли еще 65 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аквапарк «Питерлэнд» закроют на время каникул.