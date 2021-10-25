Аквапарк «Питерлэнд» закроют на время каникул

Аквапарк «Питерлэнд» закроют на время каникул
Аквапарк закрывается на время каникул. Фото: Питерлэнд

Аквакомплекс «Питерлэнд» будет недоступен для посещения в период нерабочих дней, введенных в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Так, с 30 октября по 7 ноября работу аквапарков приостанавливают. Руководство компании приняло все меры, чтобы создать безопасные условия для посетителей и защитить их от заражения COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе аквакомплекса, на 1 октября 2021 у «Питерлэнда» даже был QR-код безопасности.

Напомним, президент РФ подписал указ о введении нерабочих дней. Такое решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре петербуржцев в нерабочие дни призывают воздержаться от разъездов.

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