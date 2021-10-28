Gazeta.SPb показывает банно-прачечный комбинат на Лиговском, купленный сатириком Семеном Альтовым

Российский сатирик Семен Альтов стал владельцем здания Лиговского банно-прачечного комбината в Петербурге. Помещение больше не будет предназначено для купания, юморист собирается сменить его формат. Теперь здесь будет творческое пространство.

Как сообщает «КП», ссылаясь на слова самого Альтова, комплекс собираются переоборудовать под многофункциональный креативный центр.

Займется обустройством сатирик вместе с сыном Павлом, последний будет отвечать за техническое воплощение, а сам Альтов за творческую часть проекта. Предполагается, что пока проект будет разрабатываться, помещения на Лиговском проспекте, 269 будут сданы в аренду.

22 октября председатель КГИОП Сергей Макаров распорядился включить «Лиговский банно-прачечный комбинат в единый государственный реестр как выявленный объект культурного наследия.

Семён Альтов (при рождении Альтшуллер) родился в 1945 году в Свердловске. Его родителей эвакуировали туда из Ленинграда. Однако мастер разговорного жанра окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета. Писать же начал только в 26 лет. Сегодня Альтов известен как писатель-сатирик, сценарист, юморист, режиссёр, драматург. Его произведения исполняли звезды телепередачи «Аншлаг».

Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации знают по его своеобразной исполнительской манере. Семен Альтов читает свои монологи с непроницаемым, мрачным выражением лица, однообразным низким голосом с акцентом.