Эрмитаж написал заявление в прокуратуру на мужчину, повесившего свой портрет в Военной галерее

Государственный Эрмитаж обратился в прокуратуру с просьбой проверить петербуржца, который повесил свой портрет в Военной галерее 1812 года.

После происшествия Эрмитаж обратился в петербургскую прокуратуру с требованием проверить и дать оценку действиям мужчины. Музей считает, что петербуржец мог нарушить закон о публичном оскорблении памяти защитников Отечества, пишет «Фонтанка».

Как сообщили в музее, что изображение, на котором петербуржец стилизовал свою фотографию под портрет участника Отечественной войны 1812 года, первым заметил музейный смотритель. Сразу после этого портрет немедленно сняли со стены.

Посетитель Эрмитажа также сфотографировался на фоне своего портрета на стене и опубликовал снимок в Instagram. Вскоре публикация была удалена, а аккаунт стал закрытым.

«В Эрмитаже очень много портретов известных, выдающихся, легендарных людей, и, прогуливаясь недавно по залам музея, я задумался, а почему здесь нет моего портрета? Загадка. Пришлось исправить данное недоразумение, ведь иначе это и не назовешь. И теперь мой скромный портрет находится на своем месте», — написал мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что картину петербургского художника Миллера посчитали насмешкой над ветеранами. Скандал вокруг полотна разразился еще в конце сентября, когда картина появилась в известной галерее «Свиное рыло».