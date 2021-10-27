Дина Аверина выступила в Японии и стала 15-кратной чемпионкой мира

Дина Аверина завоевала сразу два «золота» в упражнениях с мячом и обручем.

Об этом сообщает «Матч!» 27 октября российская гимнастка Дина Аверина, выступив на Чемпионате мира (ЧМ) по художественной гимнастике в упражнении с мячом в японском городе Китакюсю, завоевала золоту медаль.

Отмечается, это третья золотая медаль в ЧМ и 15-я во всех мировых первенствах. Напомним, еще одно золото в Японии Дина получила за упражнение с обручем.

«На Олимпийских играх (в Токио) не было зрителей, а сейчас трибуны нас подбадривают, мы идем, кайфуем, выступаем, делаем все, как говорит Ирина Александровна (Винер-Усманова)», — передает слова Дины Авериной РИА «Новости».

Спортсменка отметила, что чувствует поддержку людей и надеется оправдать ожидания.

Серебро принесла России сестра Дины Авериной — Арина Аверина. Бронзовую медаль Алина Горносько увезла в родную Белоруссию. ЧМ в Китакюсю завершится 31 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, российская гимнастка Дина Аверина готовится к чемпионату мира, несмотря на полученную травму.