Компаниям из пострадавших от COVID-19 отраслей начнут выплачивать гранты

Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели из пострадавших от COVID-19 отраслей смогут подать заявки на получение грантов в размере одного МРОТ на каждого работника. Обратиться за выплатами можно с 1 ноября на сайте Федеральной налоговой службы.

Предполагается, что срок выплаты субсидии составит 8 рабочих дней с даты подачи заявления. Иными словами, первые выплаты начнут начислять с 15 ноября.

Размер гранта будет неодинаков для компаний. Он зависит от количества работников. Сумма будет складываться из расчета один МРОТ на одного сотрудника, включая самого индивидуального предпринимателя. Подобная мера поддержки уже была опробована в 2020 году.

Кто может претендовать на господдержку в этом году? Это предприятия малого и среднего бизнеса сферы спорта, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, а также других отраслей.

В 2020 году был составлен перечень отраслей, наиболее сильно пострадавших от новой коронавирусной инфекции.

В него вошли транспортная деятельность, культура, организация, туризм, спорт, общественное питание, деятельность в области здравоохранения и дополнительного образования и т.д. Всего 12 наименований.

Перечень стал предметом бесконечных обсуждений и шуток в сети.

Спор, кому должно помогать государство в условиях пандемии, ранее спровоцировал продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что артисты, в особенности молодые, оказались в «чудовищной ситуации» из-за пандемии коронавируса. Пригожин подчеркнул, что представители шоу-бизнеса платят налоги и, если они находятся в трудной ситуации и им необходима поддержка, государство должно возвращать им деньги.

«Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — сказал Иосиф Пригожин.

Высказывание наделало немало шума в звездной тусовке и среди пользователей интернета.

В ответ на заявления продюсера музыкант Сергей Шнуров призвал помочь ему «кто чем может на еду», а сам пообещал прислать сосиски.