Что такое фаббинг и почему молодежь становится его жертвой

Одной из новых проблем, которую принесли смартфоны в жизнь современных людей, стал фаббинг. Фото: unsplash

Одной из новых проблем, которую принесли смартфоны в жизнь современных людей, стал фаббинг. Фото: unsplash

Современный парадокс: чем больше у нас возможностей для общения, тем ниже качество личных коммуникаций. Всё больше людей становятся интернет-зависимыми и оказываются в ситуации дефицита общения при наличии множества контактов.

Ученые из НИУ ВШЭ, СПбГУ, МИФИ и Костромского государственного университета проанализировали научные данные об интернет-зависимости и фаббинг-поведении за последние 10 лет.

Что такое фаббинг?

Этот термин «фаббинг» (phubbing) происходит от сочетания двух английских слов «телефон» (phone) и «пренебрежительное отношение» (snubbing). Его суть состоит в игнорировании собеседника на общение через смартфон.

В чем проблема?

Уровень интернет-зависимости в последние годы среди людей в разных странах мира продолжает расти. При этом выясняется, что общение в онлайн и офлайн в одно и то же время ухудшает качество отношений. Из опроса более чем 500 молодых людей в разных регионах России выяснилось, что фаббинг практически стал нормой в молодежной среде. Сами респонденты отметили, что часто чувствуют себя жертвами фаббинга и ощущают его негативные последствия.

«Коммуникаторы испытывают меньшее удовлетворение от общения и взаимодействия, меньше доверяют партнеру при таком общении, чувствуют себя менее близкими людьми, испытывают ревность и спад настроения», — утверждают ученые.

Некоторые исследования свидетельствуют, что даже присутствие мобильного телефона в поле зрения собеседников снижает качество коммуникации и близость в общении.

Фаббинг оказывает влияние и на взаимоотношения в парах. Например, обнаружено, что с увеличением продолжительности отношений растет негатив от партнерского фаббинга и уменьшается удовлетворенность отношениями.

В октябре 2015 года профессор Джеймс Робертс и Мередит Дэвид из Бейлорского университета (Техас) попытались выяснить, как фаббинг влияет на отношения в паре. Было установлено, что 46,3 % респондентов сталкиваются с фаббингом со стороны своего партнера постоянно. Каждый пятый опрошенный отмечал случаи конфликтов из-за фаббинга. Еще около трети (36,6 %) признались, что такое поведение партнера вызывает депрессивное состояние, а 32 % остались довольны своими отношениями, несмотря на фаббинг.