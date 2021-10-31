Домашние животные и зачем они нам нужны

«Ну какая от этого кота польза?» — справедливо вопрошала мама дяди Федора из книги Успенского «Трое из Простоквашино». Кота ведь нужно кормить, обеспечивать ему кров, прививки и ветеринарную помощь. Казалось бы, сплошные неудобства.

Несмотря на все это люди берут к себе в семью животных. Но почему они это делают?

Улучшить настроение

Игра с животным, поглаживание и объятия снижают уровень стресса. Происходит это за счет подавления «гормона стресса» кортизола и усиленной выработки окситоцина. Иначе его назвают «гормоном счастья».

Доказано, что питомцы положительно влияют на их психологическое состояние человека. И даже взгляд на фото питомца поднимает настроение.

Укрепить здоровье

Среди ученых в течение нескольких десятилетий доминировала точка зрения, что животные оказывают благотворное влияние на здоровье человека, в особенности на его психологический комфорт, и даже способствуют увеличению продолжительности жизни.

Но однозначных доказательств этого нет.

Зато точно установлено, что животные помогают наладить сон. Человек засыпает быстрее и крепче, если рядом лежит их кошка или собака.

Присутствие в доме любимца улучшает двигательную активность человека, нормализует давление и аппетит.

Избавиться от одиночества

Часто владельцы домашних питомцев называют их членами семьи. Четвероногие или пернатые становятся поддержкой в самые сложные периоды. Тут, конечно, речь идет о субъективной интерпретация поведения питомца. Но многие владельцы уверяют, что их животные могут чувствовать настроение и подстраиваться под него.

Расширить круг общения

Площадки для выгула, интернет-форумы, клуб по интересам. Братья наши меньшие – не только сами по себе прекрасная компания, но и позволяют легче устанавливать связи с другими людьми.

Если есть дети

Вот тут поле для тонких нюансов. Сто раз подумайте, стоит ли заводить питомца как «игрушку» для ребенка. Потому что решать все проблемы по выгулу, кормежке, уборке, лечению «игрушки» придется по полной программе. Это отнимает много сил и денег. В вашей же ответственности — этические вопросы, если ребенок «поиграл и бросил».

Но в целом, если подходить осознанно, то домашние животные активно участвуют в эмоциональном развитии ребенка, помогают ему с самых ранних лет переживать тревоги и стресс, заботиться о близких. А это, наверное, самые важные уроки.