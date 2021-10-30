Собчак намекнула поклонникам на пристрастие Бузовой к алкоголю

Ксения Собчак прокомментировала запрет на работу алкомаркетов в нерабочие дни, пошутив о коньяке. В комментариях пользователи сразу вспомнили скандальную историю, связанную с Ольгой Бузовой и этим напитком.

Новый пост телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что вопросы о работе таких магазинов ей задавали даже в личные сообщения.

«Хотя у нас в стране по коньяку главная, как вы помните, не я», – иронично подметила экс-ведущая «Дома-2».

Напомним, певица Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Губерниев поссорились в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Ведущий спросил Бузову о футболе. Певица начала отвечать, но через несколько секунд он перебил ее.

«Вы уже перестали пить коньяк по утрам?» ,- спросил Губерниев Бузову.

После этого вопроса Ольга расплакалась и сказала, что ей нельзя пить алкоголь, так как она перенесла операцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Губерниев не пытался оскорбить певицу Ольгу Бузову во время эфира. Такое мнение выразил ведущий «Матч ТВ».