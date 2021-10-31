Специалисты настоятельно не рекомендуют людям с сахарным диабетом есть финики

Специалисты настоятельно не рекомендуют людям с сахарным диабетом есть финики. Фото: pixabay.com

Специалисты настоятельно не рекомендуют людям с сахарным диабетом есть финики. Фото: pixabay.com

Для людей с сахарным диабетом есть финики не желательно.

Людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом важно уменьшить количество гликимических индексов до самого маленького значения. Об этом сообщает нутрициолог Алена Степанова РИА Новостям.

«У фиников высокий гликимический индекс. Людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом важно их минимизировать. Если у вас имеются вздутие, метеоризм, то тоже не стоит злоупотреблять этим продуктом», — отметила специалист.

Очень важно, по мнению эксперта, правильно выбирать сухофрукт. Внешний вид хорошего финика имеет особенность. Продукт не должен блестеть. Также особое внимание стоит обратить на состав, в котором нет «дополнительной глюкозы и диоксида серы».

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