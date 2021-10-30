Доктор Мясников посоветовал россиянам меньше употреблять соленую, сладкую и острую пищу

Россияне употребляют обычно 11-12 граммов соли при норме до пяти граммов. Фото: pixabay.com

Россияне употребляют обычно 11-12 граммов соли при норме до пяти граммов. Фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о настоящем вреде, который человеку наносят соленая, сладкая и острая еда.

Специалист уверен, россияне привыкли потакать своим вредным пищевым привычкам. Они употребляют обычно 11-12 граммов соли при норме до пяти граммов. А вот сладости доктор сравнил с наркотиками. Об этом сообщает «Россия 1».

Так, сладкое вызывает выброс эндорфинов, человеку становится хорошо. Всё же хорошо ограничивать себя в употреблении сладкого, отмечает Мясников.

Также врач рассказал о вреде для жителей России острой пищи. Он обратил внимание на то, что такая еда нормальна в рационе жителей Индии, потому что помогает обеззараживать пищу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые люди с нарушениями иммунитета могут распространять коронавирус даже после двух прививок. Об этом заявил популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников.