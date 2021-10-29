Мясников назвал категорию людей, которой необходимо три дозы вакцины от COVID

Мясников назвал категорию людей, которой необходимо три дозы вакцины от COVID
Доктор Мясников рассказал, что некоторым пациентам необходима третья доза вакцины из-за более слабого эффекта. Фото: кадр из видео Youtube

Некоторые люди с нарушениями иммунитета могут распространять коронавирус даже после двух прививок. Об этом заявил популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в обществе существуют суперраспространители COVID-19. Как правило, это люди с серьезными нарушениями иммунитета.

Медик отметил в эфире канала «Россия-1», что таким пациентам необходимо три прививки от нового вируса из-за более слабого эффекта.

Напомним, Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соблюдение ограничительных мер в связи с COVID-19 и вакцинация позволят россиянам встретить Новый год привычным образом.

Александр Мясников вакцинация коронавирусная пандемия


 

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