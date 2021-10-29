Мясников назвал категорию людей, которой необходимо три дозы вакцины от COVID

Некоторые люди с нарушениями иммунитета могут распространять коронавирус даже после двух прививок. Об этом заявил популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, в обществе существуют суперраспространители COVID-19. Как правило, это люди с серьезными нарушениями иммунитета.
Медик отметил в эфире канала «Россия-1», что таким пациентам необходимо три прививки от нового вируса из-за более слабого эффекта.
Напомним, Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соблюдение ограничительных мер в связи с COVID-19 и вакцинация позволят россиянам встретить Новый год привычным образом.