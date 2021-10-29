Попова назвала условие, при котором не ограничат празднование Нового года

Попова назвала условие, при котором не ограничат празднование Нового года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что во время нерабочих дней нужно вакцинироваться. Фото: Роспотребнадзор

Соблюдение ограничительных мер в связи с COVID-19 и вакцинация позволят россиянам встретить Новый год привычным образом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, предоставленные нерабочие дни граждане должны использовать, чтобы сделать прививку, кто ее еще не сделал. Попова призвала прислушаться к ее словам и начать придерживаться ковидных мер уже сейчас.

При этом глава ведомства отметила в эфире телеканала «Россия 1», что не угрожает потенциальным введением новых ограничительных мер.

Напомним, Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к Новому году на Дворцовой площади в Северной столице установят живую ёлку. Итоги голосования подвели в Смольном.

анна попова коронавирусная пандемия Новый год


 

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