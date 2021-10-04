На Дворцовой площади к Новому году снова установят живую ёлку

На Дворцовой площади к Новому году снова установят живую ёлку
В 2020 году жители города также выбрали живую ель. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

К Новому году на Дворцовой площади в Северной столице установят живую ёлку. Итоги голосования в Смольном подвели сегодня, четвертого октября.

Опрос проводили и на официальной страничке правительства Северной столицы во «ВКонтакте». Там за живое дерево отдали свои голоса чуть более четырех тысяч петербуржцев, а за искусственную — 3,7 тысяч людей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В 2020 году жители города также выбрали живую ель. 25-метровая ёлка была украшена в ретростиле. Она простояло до конца января, а потом из ствола ели сделали часы, которые отправились в соцучреждения Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выяснилось, как в Петербурге планируют бороться с гололедом будущей зимой. При этом, обращаться к реагентам не собираются. Горожанам объяснили, станут ли сыпать на дороги Северной столицы реагентами, чтобы избавиться от наледи в холодное время года.

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