В Смольном рассказали, как будут бороться с гололедом предстоящей зимой

В Смольном рассказали, как будут бороться с гололедом предстоящей зимой
Смольный рассказал, как будет бороться с гололёдом будущей зимой. Фото: Pixabay

Выяснилось, как в Петербурге планируют бороться с гололедом будущей зимой. При этом, обращаться к реагентам не собираются.

Горожанам объяснили, станут ли сыпать на дороги Северной столицы реагентами, чтобы избавиться от наледи в холодное время года. Об этом сообщает «МК в Петербурге», ссылаясь на комитет по благоустройству города.

Ведомство уверяет, что реагенты зимой 2021 года применяться не будут. Помимо этого, намереваются вообще никогда не прибегать к помощи химии для решения проблем скользких дорог.

Решать вопрос с наледью хотят безопасно для жителей Петербурга. Ведомство подготавливает 1756 единиц техники, которая будет заниматься уборкой города. Кром этого, 426 единиц специальных устройств отправятся в парки и скверы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Дагестане ливни размыли дороги и обесточили дома.

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В Смольном рассказали, как будут бороться с гололедом предстоящей зимой
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