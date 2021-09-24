В Дагестане ливни размыли дороги и обесточили дома

В Дагестане ливни размыли дороги и обесточили дома
Ливень в Дагестане топит. Фото: pixabay.com

В республике Дагестан в одном из поселков сильные дожди смыли дом.

Туда, где произошло стихийное бедствие, были направлены сотрудники регионального МЧС. В главном управлении ведомства развернули оперативный штаб.

В связи с ливнями местные дороги завалило камнями и размыло, также несколько населенных пунктов остались без электричества.

Сообщается, что в селе Агвали из берегов реки вышла вода. Она-то и смысла двухэтажный дом. Жилище было наполовину затоплено. В данный момент в зоне наводнения находятся порядка 60 тысяч человек.

В Дагестане сейчас бушует стихия. Из-за ливней местные дороги завалило камнями и размыло, кроме того, несколько населенных пунктов остались без электричества. На место бедствия отправлены сотрудники регионального МЧС. В главном управлении ведомства развернули оперштаб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве прогнозировали сильнейший за 73 года ливень.

дагестан ливень происшествие стихийное бедствие


 

Новости партнеров
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Дагестане ливни размыли дороги и обесточили дома
Андрей Радин стал гендиректором радиостанции «Эхо Петербурга»
В Петербурге неизвестные в масках и с оружием украли из банка 2 млн рублей
ФК «Барселона» пытается заполучить нового тренера вместо голландца Кумана
Во Флориде за неуплату налогов арестован россиянин Марк Джитвэй
В Петербурге спасли студента, заболевшего COVID в коме
В Петербурге ОРВИ и COVID отправили 101 класс на удаленку
День туризма разведет Дворцовый и Благовещенский мосты