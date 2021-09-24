В Дагестане ливни размыли дороги и обесточили дома

В республике Дагестан в одном из поселков сильные дожди смыли дом.

Туда, где произошло стихийное бедствие, были направлены сотрудники регионального МЧС. В главном управлении ведомства развернули оперативный штаб.

В связи с ливнями местные дороги завалило камнями и размыло, также несколько населенных пунктов остались без электричества.

Сообщается, что в селе Агвали из берегов реки вышла вода. Она-то и смысла двухэтажный дом. Жилище было наполовину затоплено. В данный момент в зоне наводнения находятся порядка 60 тысяч человек.

В Дагестане сейчас бушует стихия. Из-за ливней местные дороги завалило камнями и размыло, кроме того, несколько населенных пунктов остались без электричества. На место бедствия отправлены сотрудники регионального МЧС. В главном управлении ведомства развернули оперштаб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве прогнозировали сильнейший за 73 года ливень.