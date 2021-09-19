Москве в понедельник прогнозируют сильнейший за 73 года ливень

В Москве ожидаются сильнейшие дожди. Уже завтра, 20 сентября, в столице может выпасть треть месячной нормы осадков. Таких ливней город не видал вот уже 73 года.

О непогоде рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости».

Так, синоптик заявил, что в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя. Такие показатели равны трети месячной нормы для города.

Кроме этого, такого ливня, как в понедельник, по словам Тишковца, в этот день не было как минимум 73 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к концу месяца наступит бабье лето. На пару дней в город вернется долгожданной тепло, которое снова сменят холода.