В Петербурге к концу месяца наступит бабье лето

На пару дней в город вернется долгожданной тепло, которое снова сменят холода.

В Санкт-Петербурге 24 сентября ожидается наступления бабьего лета. День выдастся солнечным и ясным. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ведущий специалист «Центра ФОБОС» Михаил Леус отметил, что петербуржцы с нетерпением ждут потепления. Оно действительно случится, но не скоро. Ближайшие дни все еще будут холодными, а вот к 24 сентября распогодится. Воздух прогреется до плюс 15 градусов, день будет солнечным и ясным. Обойдется без осадков и сильного ветра.

Теплая погода продержится некоторое время, после чего ее снова сменят осенние холода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как мерзнущим петербуржцам дожить до отопительного сезона. Отопление в Петербурге включают только тогда, когда пять дней подряд средняя температура не превышает +8 градусов. Город таких показателей пока не достиг.