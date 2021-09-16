В Петербурге к концу месяца наступит бабье лето

В Петербурге к концу месяца наступит бабье лето
Погода будет относительно теплой. Фото: unsplash

На пару дней в город вернется долгожданной тепло, которое снова сменят холода.

В Санкт-Петербурге 24 сентября ожидается наступления бабьего лета. День выдастся солнечным и ясным. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ведущий специалист «Центра ФОБОС» Михаил Леус отметил, что петербуржцы с нетерпением ждут потепления. Оно действительно случится, но не скоро. Ближайшие дни все еще будут холодными, а вот к 24 сентября распогодится. Воздух прогреется до плюс 15 градусов, день будет солнечным и ясным. Обойдется без осадков и сильного ветра.

Теплая погода продержится некоторое время, после чего ее снова сменят осенние холода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как мерзнущим петербуржцам дожить до отопительного сезона. Отопление в Петербурге включают только тогда, когда пять дней подряд средняя температура не превышает +8 градусов. Город таких показателей пока не достиг.

бабье лето новости СПб погода


 

Новости партнеров
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Малахов раскритиковал замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
Малахов раскритиковал замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
У Серафимовского кладбища Петербурга нашли изрезанное тело женщины
У Серафимовского кладбища Петербурга нашли изрезанное тело женщины
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге к концу месяца наступит бабье лето
В Эстонии примут россиян, привитых отечественными препаратами
В Петербурге за сутки от коронавируса впервые привились 686 человек
В Ленобласти сдали еще один проблемный дом
Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность: женщина продает имущество
В Ленобласти температура опустится ниже нуля
На агрессивного водителя соцтакси в Петербурге написали второе заявление
На Богословской по окнами дома лежит мертвец