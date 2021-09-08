Плед-толстовка и чуни: как мерзнущим петербуржцам дожить до отопительного сезона

В Петербург временно пришло небольшое потепление, но в домах, школах и офисах температура оставляет желать лучшего. Горожане жалуются на то, что им приходится мерзнуть. При этом включать даже периодическое протапливание компании пока не спешат. Gazeta.SPb рассказывает, как до дожить до момента, когда батареи, наконец, потеплеют и не околеть окончательно.

Отопление в Петербурге включают только тогда, когда пять дней подряд средняя температура не превышает +8 градусов. Город таких показателей пока не достиг, но во многих зданиях уже достаточно холод но, учитывая, что ночью температура падает ниже +10 градусов.

У горожан остается всего несколько вариантов. Первый – покупка обогревателя или тепловентилятора. Некоторые, правда, стараются обходить стороной такие товары. За приборами надо следить. Многие из них не должны быть включены 24/7.

Самый простой и безопасный вариант – правильное домашнее обмундирование. Одними бабушкиными шерстяными носками здесь не спастись, хотя в арсенале они должны быть у каждого петербуржца.

Кто-то предпочитает в холода укутываться в пледы или одеяла. Вариант проверенный, но не самый удобный. Более продвинутый – плед с поясом и рукавами. По сути, он заменяет халат.

В продаже есть еще более «прокаченный» вариант – плед-толстовка с капюшоном. Такой плед надевается, как балахон. Он не будет спадать, в нем есть карман, а капюшон позволит согреть мерзнущие уши.

Некоторые производители предлагают 3 в 1: плед-подушка-палантин на молнии и кнопках.

«Этот уникальный трансформер занимает мало места и легко, с помощью молнии, превращается по вашему желанию либо в плед, либо в подушку, а с помощью кнопок — плед становится накидкой-палантином», — говорится в описании. Отмечается, что этот товар подойдет и для улицы, и для дома.

Любителям завернуться в одеяло гусеницей, пригодится плед-«рыбий хвост». Такой будет удобно использовать, чтобы укутаться днем, а ночью поверх можно укрыться и одеялом.

Классический зимний вариант – халат до пят или махровый костюм. В последней категории найдутся не только костюмы, которые превратят вас в «пирожка», но и более стильные.

Ни в коем случае в холода нельзя забывать о зимней обуви. В интернет-магазин представлено множество тапочек как из искусственных, так и из натуральных материалов.

Подобрать домашнюю одежду можно под любой вкус. Более строгие, черные, костюмы и пледы для мужчин, для детей – с любимыми персонажами. Взрослые тоже могут не отказывать себе в удовольствии и расхаживать по дому в виде покемона.

Кстати у жителей многих европейских стран, которые обходятся без центрального отопления, давно в ходу одеяла и простыни с подогревом.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что горожанам приходится считать дни до отопительного сезона.