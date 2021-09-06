Мерзнут и ждут: петербуржцы считают дни до начала отопительного сезона

Жители Петербурга уже не могут дождаться отопительного сезона. Традиционно батареи в домах Северной столицы теплеют только после того, как среднесуточная температура в течение нескольких дней не будет превышать восьми градусов. Горожанам пока только остается мерзнуть.

Осень только началась, а петербуржцы уже мерзнут в своих домах и на работе.

«Нам очень холодно, 12 градусов в комнате, полы ледяные, многие вообще-то на 1-х этажах живут!», — возмущается одна из петербурженок в социальных сетях.

«Из-за дождя в квартире сыро и вследствие чего холодно, но мы ждем 5 дней среднесуточные +8», — согласилась с ней другая пользовательница.

Между тем, в середине сентября в городе начнется лишь периодическое протапливание. Сначала тепло начнут подавать в социальные учреждения, а потом в дома.

Отметим, что отопление в Петербурге включат, когда среднесуточная температура продержится на уровне +8 градусов в течение пяти дней.

В ближайшее время таких температурных значений, судя по всему, ждать не стоит. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», следующие три дня в Петербурге днем будет от +15 до +17 градусов тепла. По прогнозу до 9 сентября включительно, самая холодная ночь будет завтра, 7 сентября, — до +9 градусов.

В конце августа в Смольном сообщили о том, что городские объекты теплоснабжения готовы к отопительному сезону на 100%. Отмечалось, что летом теплоснабжающие компании выполнили плановый ремонт источников тепла. К подаче тепла готовы все школы, детские сады и медучреждения.

В Ленинградской области ранее сообщили, что включат отопление по необходимости. Там уточнили, что местные власти решили не дожидаться холодов и дать отопление в ближайшее время.

Как писала Gazeta.SPb, последний отопительный сезон продолжался в Петербурге 240 дней. Официально он завершился только 13 мая, когда в Северной столице установилась теплая погода.