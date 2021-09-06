В Ленобласти в ближайшие дни включат отопление

Власти решили включать отопление по необходимости.

В Ленинградской области решили не дожидаться холодов и дать отопление в ближайшее время. Об этом сообщили сегодня, 6 сентября, в пресс-службе правительства региона.

Периодически протапливать планируют для начала детские сады, школы и больницы. Затем батареи потеплеют в жилых домах и только потом в остальных зданиях. По необходимости отопление будут отключать, если в нем не будет необходимости. Губернатор региона Александр Дрозденко добавил, что объекты коммунальной инфраструктуры составляет более 90%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отопление в дома Петербурга начнут подавать в середине сентября. На сегодня 97% из 23,8 тысячи многоквартирных домов в городе получили паспорта готовности. Оставшиеся дома будут готовы до 15 сентября.