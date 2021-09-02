Отопление в дома Петербурга начнут подавать в середине сентября

Периодическое протапливание в домах Петербурга начнется в середине сентября.
Губернатор Александр Беглов сообщил в эфире телеканала 78, что к сегодняшнему дню в Северной столице обеспечена стопроцентная готовность объектов энергетики к новому отопительному сезону. К подаче тепла готовы все школы, детские сады и медучреждения.
Глава города напомнил, что Петербург является самым северным крупным мегаполисом. Подготовка к отопительному сезону началась еще весной, когда завершился предыдущий.
«В прошлом и позапрошлом осенне-зимних сезонах в Петербурге включали периодическое протапливание в середине сентября. По такому же графику идем и в этом году», — сказал Беглов.
На сегодня 97% из 23,8 тысячи многоквартирных домов в городе получили паспорта готовности. Оставшиеся дома будут готовы до 15 сентября.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в этом году в Петербурге отремонтируют 270 км теплосетей.