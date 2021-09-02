Отопление в дома Петербурга начнут подавать в середине сентября

Отопление в дома Петербурга начнут подавать в середине сентября
Периодическое протапливание стартует в середине сентября. Фото: pixabay

Периодическое протапливание в домах Петербурга начнется в середине сентября.

Губернатор Александр Беглов сообщил в эфире телеканала 78, что к сегодняшнему дню в Северной столице обеспечена стопроцентная готовность объектов энергетики к новому отопительному сезону. К подаче тепла готовы все школы, детские сады и медучреждения.

Глава города напомнил, что Петербург является самым северным крупным мегаполисом. Подготовка к отопительному сезону началась еще весной, когда завершился предыдущий.

«В прошлом и позапрошлом осенне-зимних сезонах в Петербурге включали периодическое протапливание в середине сентября. По такому же графику идем и в этом году», — сказал Беглов.

На сегодня 97% из 23,8 тысячи многоквартирных домов в городе получили паспорта готовности. Оставшиеся дома будут готовы до 15 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в этом году в Петербурге отремонтируют 270 км теплосетей.

новости СПб отопительный сезон отопление периодическое протапливание


 

Новости партнеров
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Отопление в дома Петербурга начнут подавать в середине сентября
На Вознесенском шоссе загорелся деревянный дом
Петербургским олимпийцам выплатят миллионные премии за медали
В этом году в Петербурге отремонтируют 270 км теплосетей
В Красносельском районе сгорела двухэтажная баня
В школах России от коронавируса вакцинировано почти 70% учителей
Минздрав поддержал создание перинатального центра на Вавилова
Группа АВВА выпустит первый за 40 лет альбом