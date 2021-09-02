В этом году в Петербурге отремонтируют 270 км теплосетей

В этом году в Петербурге отремонтируют 270 км теплосетей
Теплосети. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В 2021 году в Северной столице будут реконструированы и капитально отремонтированы порядка 270 километров теплосетей.

Об этом губернатор Александр Беглов заявил в эфире телеканала 78. По словам градоначальника, город постепенно наращивает темпы реконструкции теплосетей. Прошлой зимой на отремонтированных тепломагистралях «Рыбацкая», «Южная» и «Пороховская» не было ни одного прорыва.

В 2019 году в городе обновили 237 километров теплосетей, в 2020-м — 252 километра. В этом году планируется модернизировать порядка 270 километров.

Среди крупных объектов — теплосети у метро «Проспект Просвещения», на Ленской и Новороссийской улицах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ковенский переулок перекроют на три месяца из-за работ на теплосетях.

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