Ковенский переулок перекроют на три месяца из-за работ на теплосетях

Ковенский переулок перекроют на три месяца из-за работ на теплосетях
Движение будет ограничено.Фото: pixabay

В Петербурге с 20 по 21 июля вводятся новые дорожные ограничения. Они затронут Ковенский переулок, улицу Чехова и Планерный путепровод.

Как сообщает государственная административно-техническая инспекция, с 21 июля по 15 октября автомобильное движение по Ковенскому переулку будет полностью закрыто. Работы по прокладке теплосети перекроют участок между улицами Радищева и Маяковского.

С 21 по 27 июля также для транспорта перекроют улицу Чехова у дома №9.

В июле и августе на Планерном путепроводе будет идти ремонт дорожного покрытия. Ограничения ждут автомобилистов с 23 часов 20 июля до 23 часов 24 июля, а также с 6 часов 26 июля до 6 часов 7 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что репетиции парада ВМФ ограничат движение в центре Петербурга.

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Ковенский переулок перекроют на три месяца из-за работ на теплосетях