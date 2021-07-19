Репетиции парада ВМФ ограничат движение в центре Петербурга

Движение пешеходов и транспортных средств будет ограничено в четверг, 22 июля. Это связано репетицией парада на День ВМФ, которая пройдет с 09:00 до 14:00.

В этот промежуток времени будет прекращено движение транспорта и пешеходов на Литейном, Троицком, Дворцовом и Благовещенском мостах.

Репетиция парада ограничит движения транспорта. До 14:00 нельзя будет проехать на Дворцовую, Адмиралтейскую, Английскую набережные и участок Невского проспекта у Дворцовой площади.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что днем 18 и 22 июля в Северной столице будут проводиться репетиции Главного военно-морского парада. Об этом сообщают комитет по транспорту и комитет по развитию транспортной инфраструктуры.