Репетиции парада ВМФ ограничат движение в центре Петербурга

Репетиции парада ВМФ ограничат движение в центре Петербурга
Петербург готовится ко Дню ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb 

Движение пешеходов и транспортных средств будет ограничено в четверг, 22 июля. Это связано репетицией парада на День ВМФ, которая пройдет с 09:00 до 14:00.

В этот промежуток времени будет прекращено движение транспорта и пешеходов на Литейном, Троицком, Дворцовом и Благовещенском мостах.

Репетиция парада ограничит движения транспорта. До 14:00 нельзя будет проехать на Дворцовую, Адмиралтейскую, Английскую набережные и участок Невского проспекта у Дворцовой площади.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что днем 18 и 22 июля в Северной столице будут проводиться репетиции Главного военно-морского парада. Об этом сообщают комитет по транспорту и комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

вмф ограничения движения репетиции


 

Новости партнеров
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Репетиции парада ВМФ ограничат движение в центре Петербурга
При пожаре в Отрадном погиб ребенок
В Тосненском районе женщина ударила сына топором и легла спать
Улыбки спали с лиц: в Кронштадте кран утопил отремонтированную яхту
Из-за сильного ветра на машину обрушилось стекло в Петербурге
Полиция закрыла в Ленобласти интернет-магазин по продаже наркотиков
Рекорд по вакцинации и прививка подростков: COVID-19 в Петербурге 19 июля
В Петербурге для выплаты долга у туроператора забрали офисную технику