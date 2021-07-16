Репетиции парада ко Дню ВМФ затруднят движение в центре Петербурга

Репетиции будут проводиться с 9:00 до 18:00. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Репетиции будут проводиться с 9:00 до 18:00. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Днем 18 и 22 июля в Северной столице будут проводиться репетиции Главного военно-морского парада. Об этом сообщают комитет по транспорту и комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Репетиции будут проводиться с 9:00 до 18:00. На это время для транспорта и пешеходов закроют Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Их будут разводить для пропуска боевых кораблей.

Также закроют движение по Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту и проезду, Английской набережной, Дворцовой набережной, Сенатской площади, Дворцовому проезду, Невскому проспекту, Гороховой улице, Университетской набережной, Биржевой площади, Биржевому проезжу, Мраморному переулку, Мошкову переулку, Большой и Малой Морским улицам, Кирпичному переулку, Казанской улице, набережной Лейтенанта Шмидта, набережной Кутузова, Литейному проспекту и съездам на Литейный мост.

Из-за телетрансляции парада также закрываются Адмиралтейский проезд — с 17 по 28 июля, Адмиралтейская набережная — с 17 по 29 июля, участок Университетской набережной — с 18 по 26 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подготовка к параду на День ВМФ остановит троллейбусы в центре Петербурга.