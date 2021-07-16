Подготовка к параду на День ВМФ остановит троллейбусы в центре Петербурга

Подготовка к параду на День ВМФ остановит троллейбусы в центре Петербурга
Троллейбусы следуют по измененному маршруту. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Днем 18 июля закроют движение троллейбусов и одного трамвая на некоторых улицах в центре Петербурга. Транспорт пустят по измененным маршрутам.

Как сообщили в пресс-службе петербургского «Горэлектротранса», изменение маршрутов троллейбусов и одного трамвая связано с подготовкой Главного военно-морского парада.

С 9:00 до 14:00 троллейбусы перестанут ходить по Дворцовому мосту, Адмиралтейскому проспекту и участку Невского проспекта от Садовой до Адмиралтейского проезда, Литейному мосту, Биржевой площади. Речь идет о троллейбусах №1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 22.

Также на это время закрывается движение трамвая №3 по Троицкому мосту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге прошла еще одна репетиция парада ко Дню ВМФ.

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