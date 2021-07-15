В Петербурге прошла еще одна репетиция парада ко Дню ВМФ

В Петербурге прошла еще одна репетиция парада ко Дню ВМФ
Петербург готовится ко Дню ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb 

Сегодня в Петербурге состоялась еще одна репетиция парада ко дню ВМФ. Сам праздник состоится 25 июля.

Рано утром в четверг, 15 июля, в Неву вышли около 20 боевых кораблей и катеров ВМФ РФ. Судна проплыли от набережной лейтенанта Шмидта до Большеохтинского моста.

Как сообщил 78.ru, также минувшей ночью около 20 боевых кораблей и катеров ВМФ России прошли по Неве от Благовещенского до Троицкого мостов в ходе второй ночной тренировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что главный военно-морской парад в Петербурге будет куда масштабнее предыдущих.

Кроме того, военные Петербурга обработали более 30 тысяч квадратных метров территории Северной столицы. Они провели дезинфекцию места проведения Главного военно-морского парада, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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