Петербург готовят ко Дню ВМФ – Шойгу пообещал грандиозный парад

Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Петербург уже начал подготовку ко Дню Военно-Морского Флота, который страна отметит 25 июля. В Северной столице уже провели масштабную репетицию, а министр обороны пообещал масштабный парад.

Два десятка боевых кораблей прошли по Неве во вторник, 13 июля. Сегодня все мосты из-за репетиции свели позже обычного. Событие сразу собрало зрителей. С берега за проходом судов наблюдало также командование ВМФ, Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы.

Во время парада колонна пройдет под Благовещенским и Дворцовым мостами. Маневр не самый простой – расстояние судоходных арок переправ мало. Из-за узкого фарватера некоторые корабли также будут стоять на якоре у Университетской набережной.

Крейсера, эсминцы и атомные подложки будут участвовать в параде, который пройдет в Кронштадте.

Третьей частью парада станет пролет авиации, в том числе Су-33, МиГ-29К, МиГ-31, бомбардировщика Су-23, вертолеты Ми-8 и другие.

Министр обороны России Сергей Шойгу уже заявил, что главный военно-морской парад в Петербурге будет куда масштабнее предыдущих. Отметим, что впервые среди участников будут сразу три атомные подводные лодки — подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и АПЛ «Вепрь» и «Орел».

Всего, участие в параде примут 39 кораблей и катеров, семь подлодок, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военных.

Традиционно парад в Петербурге принимает президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин. В прошлом году в честь 75-летия Победы парад возглавили корабли со знаменами соединений морской пехоты, защищавших Ленинград, Севастополь и Новороссийск. Из-за пандемии коронавируса число зрителей ограничены. Будут ли введены ограничения в этом году, неизвестно.

Каждый год парад начинается в 10:00. В это же время зажигают Ростральные колонны на Васильевском острове.

Уже известно, что 25 июля будет нельзя пройти к Сенатской набережной. Невозможно будет проехать по дамбе. Ограничения также введут на отдельных участках КАД. При этом они не коснутся жителей Кронштадта, которые смогут предъявить пропуск.