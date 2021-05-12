В Петербурге завершается отопительный сезон – он длился почти 240 дней

С 13 мая в Северной столице будет завершен отопительный сезон. Его продолжительность составит 239 дней. Решение о прекращении отопления принято в связи с теплой погодой.

С 11 мая – дня повышения температуры в Северной столицы, все батареи были переведены на минимальную работу, сообщает Смольный. Обеспечивалось теплоснабжение школ, детских садов, поликлиник.

Теплоснабжающие компании должны до начала следующего отопительного периода выполнить весь необходимый ремонт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что плата за отопление в некоторых районах Петербурга выросла втрое вместо 3%. Депутат Законодательного собрания Северной столицы Оксана Дмитриева направила официальные обращения вице-губернаторам Николаю Бондаренко и Сергею Древгалю, узнав о завышении платы за тепло в некоторых районах города в несколько раз.