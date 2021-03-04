Плата за отопление в некоторых районах Петербурга выросла втрое вместо 3%

Депутат Законодательного собрания Северной столицы Оксана Дмитриева направила официальные обращения вице-губернаторам Николаю Бондаренко и Сергею Древгалю, узнав о завышении платы за тепло в некоторых районах города в несколько раз.

По словам парламентария, петербуржцы стали регулярно жаловаться на очень высоких начисления в платежах за отопление, особенно за первый месяц года. При этом суммы заметно варьируются в зависимости от ЖКС, района и даже конкретного дома.

Рекордно высокая плата за тепло наблюдается в доме №72 по улице Танкиста Хрустицкого, находящегося в ведении ЖКС №1 Кировского района. Там зарегистрировано превышение тарифов начислений в 2,89 раз — квадратный метр обходится в 103 рубля.

Дмитриева попросила поручить комитету по энергетике рассчитать нормативный уровень роста потребления тепловой энергии в феврале (за январь) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а также с учётом погоды, среднесуточной температуры и других факторов. Кроме того, депутат настаивает на привлечении к ответственности управляющие организации за некачественное предоставление услуг или навязывание оных в избыточном масштабе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость букетов в Петербурге в преддверии 8 марта выросла вдвое.