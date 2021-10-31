Алек Болдуин заявил, что не будет завершать съемки фильма «Раст»

Алек Болдуин заявил, что не будет завершать съемки фильма «Раст»
Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Актер и режиссер Алек Болдуин заявил, что не будет завершать съемки фильма «Раст» после трагедии на съемочной площадке.

«Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион», — приводит его слова портал TMZ.

Болдуин отметил, что не планирует завершать съемки посла гибели Хатчинс.

«Она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие», — рассказал он.

Напомним, смертельный инцидент произошел 22 октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Актер после случившегося сразу сдался полиции.

В итоге погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соус. 42-летнюю женщину доставили в больницу Университета Нью-Мексико на вертолете, но она, к сожалению, не выжила.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной версии следствия, произошедшее — случайность. Алек Болдуин, несмотря на свою эксцентричность, никогда не был замечен в столь серьезном нарушении закона.

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