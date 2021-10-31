Болдуин прокомментировал инцидент на съемочной площадке фильма «Раст»

Болдуин прокомментировал инцидент на съемочной площадке фильма &#171;Раст&#187;
Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Актер и режиссер Алек Болдуин прокомментировал инцидент на съемочной площадке фильма «Раст», в результате которого погибла оператор картины Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение.

«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия», — приводит его слова TMZ.

Также он выразил уверенность в том, что съемки новых фильмов столкнутся с ужесточением правил обращения с оружием.

Напомним, смертельный инцидент произошел 22 октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Актер после случившегося сразу сдался полиции.

В итоге погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соус. 42-летнюю женщину доставили в больницу Университета Нью-Мексико на вертолете, но она, к сожалению, не выжила.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной версии следствия, произошедшее — случайность. Алек Болдуин, несмотря на свою эксцентричность, никогда не был замечен в столь серьезном нарушении закона.

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