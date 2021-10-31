Шесть человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Югре

Двое детей и четверо взрослых получили пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса.

Авария случилась на третьем километре автодороги «Подъезд к поселку Талинка» в Октябрьском районе. При повороте водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспорт завалился на бок.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Двое из них — дети. Пострадавших госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка. На месте работают экстренные службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что всего в автобусе находились 32 человека.