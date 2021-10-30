В Югре опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

В Югре опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto

В Югре произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате происшествия пострадали пять человек.

Среди пострадавших есть двое детей, все госпитализированы. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Ханты-Мансийск–Нягань», съезд в кювет с последующим опрокидыванием рейсового автобуса… для доставки непострадавших пассажиров к месту направлен резервный автобус», — говорится в сообщении.

Всего в автобусе находились 32 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели и медики прибыли к раскуроченному авто на Пулковском шоссе.

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