Советский актер Алексей Колесник умер из-за коронавируса

Советский и украинский актер Алексей Колесник скончался в возрасте 71 года из-за осложнений коронавирусной инфекции.

О причине смерти Колесника сообщил пресс-секретарь фестиваля «Золотой Витязь» Владимир Головкин. По его словам, актер не справился с тяжелыми осложнениями коронавируса. Обстоятельства его смерти он не знает. Он добавил, новость о смерти Колесника «всех ошарашила». Об этом пишет РЕН ТВ.

Алексей Колесник скончался накануне в Киеве. Пока ничего неизвестно о месте прощания с артистом и похорон.

Актер родился 28 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области. После учебы в Киевском государственном институте театрального искусства им. Карпенко-Карого он работал в украинских театрах, а затем начал сниматься в кино. На его счету более 50 ролей в фильмах и сериалах. Зрители его запомнят по ролям в фильмах «Холодное лето пятьдесят третьего», «Как закалялась сталь», «Овод», «Ярослав Мудрый», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Легенда о княгине Ольге».