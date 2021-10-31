Первый исполнитель песни «Радовать» Геннадий Бойко скончался в Петербурге

Геннадий Бойко умер в возрасте 86 лет. Фото: комитет по культуре Петербурга

Геннадий Бойко умер в возрасте 86 лет. Фото: комитет по культуре Петербурга

В Петербурге не стало известного певца, народного артиста России Геннадия Бойко. Он умер в возрасте 86 лет.

О смерти артиста сообщил городской комитет по культуре. В ведомстве подчеркнули, что Бойко посвятил свою жизнь искусству. Его называли щедро одаренной творческой натурой, тонко чувствующим художником и настоящим творцом.

«Для культурного сообщества Петербурга Геннадий Григорьевич навсегда останется человеком яркого таланта и высочайшего профессионального мастерства», — говорится в сообщении комитета.

Причина смерти артиста не уточняется, однако известно, что в последние годы он болел артериальным стенозом. Музыкой он перестал заниматься в 2018 году.

Геннадий Бойко родился 24 января 1935 года в Ленинграде. Свою карьеру певца он начал в Ленинградском государственном мюзик-холле. Часто гастролировал в СССР и за рубежом, в том числе в Европе, Южной Америке и Китае.

В репертуаре Бойко были русские народные песни, старинные романсы, сочинения русских композиторов и песни современных авторов.

Бойко стал первым исполнителем знаменитой песни Анатолия Днепрова «Радовать».