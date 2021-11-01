Зампред Совета безопасности РФ заявил о начале продовольственного кризиса в мире

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что начался продовольственный кризис, который захватывает весь мир.

По словам Медведева, цены на продукты питания растут при ускорении продуктовой инфляции. Об этом пишет «Российская газета».

Зампред Совета Безопасности утверждает, что больше всего кризис повлиял на страны с высоким уровнем глобализации, однако и восстановится сильной экономике будет легче и быстрее. По сравнению с 2008-2009 годом на сегодняшний день уровень спада гораздо серьезнее.

«Уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям. Многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг. Точных прогнозов дать сейчас не может никто», — отмечает Дмитрий Медведев.

Восстановление экономики до уровня состояния, которое наблюдалось до пандемии коронавируса, планируется к концу 2022 года, а в ряде стран может быть не раньше 2024 года. По мнению Медведева, для восстановления необходимо проводить мероприятия по восстановлению экономики и удержанию стабильных цен.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что значительно повысившаяся стоимость газа ударила по европейским производителям минеральных удобрений. В связи с этим некоторые компании уже объявили о сокращениях и закрытии, а другие рассчитывают на поставки удобрений из России.