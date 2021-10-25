Кризис в Европе может оставить Россию без урожая в 2022 году

Все зависит от того, как в нынешних условиях поведут себя российские компании: станут ли продавать удобрения за границу или используют их по назначению.

Многократно выросшая стоимость газа ударила по европейским производителям минеральных удобрений. В связи с этим некоторые компании уже объявили о сокращениях и даже закрытии, а другие рассчитывают на поставки удобрений из России. Чем это может обернуться для нашей страны в ближайшем будущем? Разбираемся вместе с РИА Новости.

Известно, что около 70% от себестоимости минеральных удобрений составляют именно расходы на газ. Президент России Владимир Путин, комментируя европейский кризис, отмечает, что дефицит газа в соседних государствах уже составляет около 70 миллиардов кубометров. Таким образом, хороших перспектив для отрасли пока что не наблюдается.

Российским производителям повезло намного больше: им доступно дешевое сырье. Но многое зависит от того, как именно отечественные компании поведут себя в кризис – начнут ли массово продавать удобрения за границу или же используют их по назначению? Ведь в сложившейся ситуации спрос на российские минеральные удобрения резко вырастет – ходят слухи, что на импорт рассчитывает в том числе Украина.

Эксперты полагают, что наставший момент – отличная возможность для получения дополнительных доходов отечественной химической промышленностью. Тем более что у европейских производителей нет иного выхода. Конечно, они могут импортировать удобрения из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, но этим странам вряд ли хватит мощности обеспечить продукцией и себя, и других.

Так что российским властям уже сейчас стоит принять меры по предупреждению чрезмерного вывоза удобрений из страны, чтобы цены оставались приемлемыми для отечественного производителя. В противном случае Россию в 2022 ждет неурожай, сельское хозяйство в России может столкнуться с дефицитом.

Известно, что на данный момент свою работу приостанавливают не только мелкие, но и крупнейшие заводы Испании, Нидерландов, Польши, Германии и других европейских стран. Подобная картина, уверены специалисты, будет наблюдаться еще долго. Напоминаем, что решить проблему с высокими ценами на газ в Европе может российский проект «Северный поток-2», реализация которого по политическим причинам критикуется за границей. Вполне возможно, что наступивший кризис заставит европейских политиков передумать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «ФосАгро» построит завод удобрений за 23 млрд рублей в Волхове.