«ФосАгро» построит завод удобрений за 23 млрд рублей в Волхове

Новый завод будет производить удобрения. Фото: phosagro.ru
Новый завод будет производить удобрения. Фото: phosagro.ru

Строительство завода будет проводиться в Волховском районе Ленинградской области. На возведение комплекса выделено 23 миллиарда рублей.

Комплекс будет заниматься производством фосфорсодержащих удобрении и работать будет на базе завода «Метахим», который компания приобрела в 2012 году.

Планируемый объем выпуска удобрений увеличится с 200 тысяч до 834 тысяч тонн.

Появление нового завода увеличит количество рабочих мест в Волхове на 200 штук. Строительные работы должны быть завершены к 2023 году.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что «ФосАгро» станет главным налогоплательщиком в области.

На заводе будут производить серную кислоту, построят склады жидкого аммиака, модернизируют производство фосфорной кислоты и прочее.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Банк ВТБ заплатит Санкт-Петербургу почти 30 миллиардов рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Волховский район завод Ленобалсть фосагро
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