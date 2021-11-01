По всему миру сделано более 7 млрд прививок от COVID-19

По всему миру сделано более 7 млрд прививок от COVID-19. Фото: pexels.com

По всему миру сделано более 7 млрд прививок от COVID-19. Фото: pexels.com

От коронавируса по всему миру привилось более 7 млрд людей, большая часть из которых приходится на Китай, Индию и США.

По всему миру людям ввели 7,001 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные заявления властей и статистику СМИ. Более половину привившихся проживает в Китае, Индии и США.

Несмотря на внушительное количество, которое приближенно было вычислено специалистами, темпы вакцинации в мире начали падать. Так, предыдущий млрд прививок был введен за 29 дней, а для достижения нового млрд потребовалось 37 дней.

Как стало известно, в ОАЭ и Мальте привились около 90% жителей, а в России, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вакцинировались полным курсом около 50,9 млн человек, первым компонентом вакцины — 56,8 млн. Уровень коллективного иммунитета в Российской Федерации составляет 46,8%.

В гражданском обороте по всему миру находится более 10 вакцин от коронавируса, в том числе российские «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак». Также используются препараты американского концерна Pfizer и его германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, продукция американских разработчиков Moderna и Johnson & Johnson.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что G20 по итогам саммита договорилась стремиться обеспечивать общий доступ к вакцинами и лекарствам от ковида, в частности тем странам, где уровень доходов не очень большой.