Страны G20 договорилась обеспечивать общий доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса

Все вакцины против гриппа прошли регистрацию в России и разрешены к применению. Фото: pixabay.com

Все вакцины против гриппа прошли регистрацию в России и разрешены к применению. Фото: pixabay.com

G20 по итогам саммита договорилась стремиться обеспечивать общий доступ к вакцинами и лекарствам от ковида, особенно странам, где уровень доходов низкий или средний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике.

«Мы будем продвигать наши усилия по обеспечению своевременного, справедливого и всеобщего доступа к безопасным, недорогим, качественным и эффективным вакцинам, терапевтическим средствам и диагностическим средствам, уделяя особое внимание потребностям стран с низким и средним уровнем доходов», — указано в сообщении.

Саммит G20 проходит в Риме 30 — 31 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что людям старше 60 лет необходима дополнительная доза вакцины от коронавируса. Такое заявление сдала врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, у людей такого возраста с хроническими заболеваниями уровень антител снижается очень быстро, поэтому им необходима еще одна прививка от COVID-19.