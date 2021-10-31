Страны G20 договорилась обеспечивать общий доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса

Страны G20 договорилась обеспечивать общий доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса
Все вакцины против гриппа прошли регистрацию в России и разрешены к применению. Фото: pixabay.com

G20 по итогам саммита договорилась стремиться обеспечивать общий доступ к вакцинами и лекарствам от ковида, особенно странам, где уровень доходов низкий или средний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике.

«Мы будем продвигать наши усилия по обеспечению своевременного, справедливого и всеобщего доступа к безопасным, недорогим, качественным и эффективным вакцинам, терапевтическим средствам и диагностическим средствам, уделяя особое внимание потребностям стран с низким и средним уровнем доходов», — указано в сообщении.

Саммит G20 проходит в Риме 30 — 31 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что людям старше 60 лет необходима дополнительная доза вакцины от коронавируса. Такое заявление сдала врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, у людей такого возраста с хроническими заболеваниями уровень антител снижается очень быстро, поэтому им необходима еще одна прививка от COVID-19.

g20 вакцины коронавирус


 

Новости партнеров
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Страны G20 договорилась обеспечивать общий доступ к вакцинам и лекарствам ...
Сергей Лавров высоко оценил итоги работы саммита G20
Петербург вошел в топ рейтинга городов России по науке и технологиям
Петербуржцам дали рекомендации по использованию вакцины «Спутник Лайт»
После смертельного ДТП на проспекте Энгельса проводится проверка
Собчак высказалась по делу об обнаженном фото на фоне собора
Названы неочевидные причины хронического кашля
В Парголово Mazda протаранила дерево