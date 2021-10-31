Мясников рекомендовал людям старше 60 лет вводить три дозы вакцины от COVID

Александр Мясников прокомментировал вакцинацию от коронавируса для пожилых людей. Фото: кадр из видео Youtube

Александр Мясников прокомментировал вакцинацию от коронавируса для пожилых людей. Фото: кадр из видео Youtube

Людям старше 60 лет необходима дополнительная доза вакцины от коронавируса. Такое заявление сдала врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, у людей такого возраста с хроническими заболеваниями уровень антител снижается очень быстро, поэтому им необходима еще одна прививка от COVID-19.

Медик отметил в беседе с URA.RU, что при такой вакцинации пожилые люди будут «достаточно защищены» от новой болезни.

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса. Граждан просят провести это время с пользой для себя и окружающих — пройти вакцинацию от COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог Крючков заявил о необходимости детской вакцинации от коронавируса.