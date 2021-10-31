Мясников рекомендовал людям старше 60 лет вводить три дозы вакцины от COVID

Мясников рекомендовал людям старше 60 лет вводить три дозы вакцины от COVID
Александр Мясников прокомментировал вакцинацию от коронавируса для пожилых людей. Фото: кадр из видео Youtube

Людям старше 60 лет необходима дополнительная доза вакцины от коронавируса. Такое заявление сдала врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, у людей такого возраста с хроническими заболеваниями уровень антител снижается очень быстро, поэтому им необходима еще одна прививка от COVID-19.

Медик отметил в беседе с URA.RU, что при такой вакцинации пожилые люди будут «достаточно защищены» от новой болезни.

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса. Граждан просят провести это время с пользой для себя и окружающих — пройти вакцинацию от COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог Крючков заявил о необходимости детской вакцинации от коронавируса.

Александр Мясников вакцинация коронавирусная пандемия


 

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